Бишкек, 5 мая, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов вернула госконцерну «Кыргызалтын» статус «Good delivery» («Надежный поставщик»). Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии сегодня, 5 мая.

Золото

Отмечается, что принятое решение биржи драгметаллов признаёт статус «Надёжного поставщика» на весь объем золота и серебра, аффинированного госпредприятием «Кыргызалтын» в течение всего периода приостановки этого статуса с осени 2021 года.

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«Уверен, что «Кыргызалтын» будет и дальше в полном объеме соблюдать все свои обязательства в Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов», — подчеркивает премьер-министр Акылбек Жапаров.

ИА REGNUM напоминает, что в конце сентября 2021 года Лондонская биржа драгоценных металлов лишила госконцерн «Кыргызалтын» статуса надёжного поставщика золота из-за конфликта между киргизскими властями и канадской горнорудной компанией «Centerra Gold Inc».

Впоследствии власти Киргизии и канадский инвестор смогли договориться о прекращении судебных тяжб — киргизская сторона получила $437 млн (30 млрд 334 млн рублей) и полный контроль над предприятием, разрабатывающим крупнейшее в стране золоторудное месторождение «Кумтор», но при этом лишилась своих акций в «Centerra Gold Inc».

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