Тихвин, Ленинградская область, , 14:46 — REGNUM Уроженец Тихвинского района Ленинградской области лейтенант Батыр Илмурадов погиб, защищая мир от поднявшего голову нацизма на Украине, сообщил 5 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Лейтенант Батыр Ахмедович Илмурадов vk.com/tikhvin_rajon

Батыр Илмурадов погиб при выполнении специальных задач.

«Способный, организованный, сильный ― Батыр Ахмедович Илмурадов избрал профессию офицера, — отметил глава региона. — Выражаю соболезнования близким Батыра Ахмедовича, его одноклассникам по тихвинской школе №4, однокурсникам и однополчанам».

Прощание с павшим героем состоится 5 мая во Дворце культуры Тихвина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти простились с погибшими при исполнении специальных задач военнослужащими: рядовым Матвеем Вахитовым, прапорщиком Юрием Савенковым, капитаном Андреем Портусем, военнослужащими Павлом Позаненом и Дмитрием Федосеевым, гвардии старшими сержантами Сергеем Солоевым и Никитой Татаренко, младшим сержантом Романом Симаковым, рядовым Никитой Авровым, капитаном Александром Приходько.

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