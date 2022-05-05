Москва, 5 мая, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В современных условиях не стоит ожидать возникновения в мире, особенно на территории Европы голода сродни тем, что были в первой половине ХХ века. Об этом 5 мая заявил ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Урожай

Тем не менее, на фоне снижения поставок удобрений из России в Евросоюз, на территории ЕС ожидается снижение урожая.

«Урожай получат, но будет значительно меньше. В современном мире логистика, связь информационная быстро действует. Это не те голодные годы, что были в ХХ веке. Тогда не было такой связи, быстрой логистики. А сегодня голод не будет таким жестким как раньше», — сказал Чекмарев.