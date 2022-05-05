Самарра, Ирак, 5 мая, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Ирака сообщило о резком росте госпитализаций граждан, пострадавших от последствий пыльной бури. Об этом 5 мая сообщает Kurdistan 24 со ссылкой на заявление ведомства.

https://twitter.com/IraqLiveUpdate Пыльная буря Ирак

По последним данным, большинство пострадавших с обострением лёгочных инфекций прибывает в больницы других регионов страны из провинции Анбар. Рост госпитализаций также зафиксирован в Багдаде, Неджефе и других городах, расположенных в центральных районах Ирака.

Общее число пострадавших от непогоды в стране превысило 1000 человек.

Власти Ирака также опасаются, что непогода может быть использована боевиками радикальных организаций для нападений на правительственные войска.