В Ираке из-за пыльной бури госпитализировали более 1000 человек
Самарра, Ирак, 5 мая, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Ирака сообщило о резком росте госпитализаций граждан, пострадавших от последствий пыльной бури. Об этом 5 мая сообщает Kurdistan 24 со ссылкой на заявление ведомства.
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Пыльная буря Ирак
По последним данным, большинство пострадавших с обострением лёгочных инфекций прибывает в больницы других регионов страны из провинции Анбар. Рост госпитализаций также зафиксирован в Багдаде, Неджефе и других городах, расположенных в центральных районах Ирака.
Общее число пострадавших от непогоды в стране превысило 1000 человек.
Власти Ирака также опасаются, что непогода может быть использована боевиками радикальных организаций для нападений на правительственные войска.