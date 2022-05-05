София, 5 мая, 2022, 14:33 — ИА Регнум. К 1 июня текущего года в общей сложности 59 тыс. переселенцев с Украины будут вынуждены покинуть места временного проживания в гостиницах Болгарии, поскольку владельцы этих структур намерены заселить в номера туристов. Об этом со ссылкой на заявление главы Оперативной группы при правительстве Болгарии Мариану Тошеву сообщает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По словам Тошевой, если официальная София в ближайшее время не найдет средства для размещения беженцев, Болгарию ждут «серьезные социальные проблемы».

«У нас есть 33 тысячи мест в ведомственных базах, — отметила, в частности, она. — Но где мы разместим остальных украинцев?».

По данным Агентства по делам беженцев Болгарии, на данный момент в стране официальное убежище и соответствующая материальная помощь предоставлены 97 068 гражданам Украины. Общее количество украинских переселенцев, находящихся на болгарской территории, составляет 102 032 человека.