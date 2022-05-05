Боржоми, Грузия, 5 мая, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Компания IDS Borjomi Georgia, производящая знаменитую минеральную воду «Боржоми», заявила о предстоящих увольнениях своих работников, сообщает 5 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

В официальном заявлении компании говорится о невозможности дальнейшего оплачивания 100% простоя всем сотрудникам. В настоящий момент работникам может оплачиваться лишь 50% рабочего времени. Как утверждает IDS Borjomi Georgia, для части сотрудников такие условия оказались неприемлемыми, в связи с чем компания вынуждена была начать процесс расторжения с этими работниками трудовых контрактов с их последующим увольнением. Сообщается, что будет уволено 49 человек.

Напомним, что 29 апреля было заявлено о приостановке работы обоих заводов по розливу минеральной воды. Причиной остановки стали западные санкции, введённые против владельца компании, российского бизнесмена Михаила Фридмана. Всего в производстве и распространении «Боржоми» на территории Грузии занято около 1 500 человек.