Красноярск, 5 мая, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Руководителем Главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии назначен Алексей Ерёмин. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 мая в пресс-службе ведомства.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Полковник юстиции Алексей Ерёмин назначен на указанную должность на пятилетний срок указом президента РФ от 4 мая 2022 года.

Свой профессиональный путь Ерёмин начал в 2002 году с должности следователя прокуратуры города Ревды Свердловской области. Затем он занимал вышестоящие должности в органах прокуратуры Свердловской области, управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе.

На службе в органах Следственного комитета РФ — с 2011 года. В 2017 году его назначили заместителем руководителя ГСУ СКР по Красноярскому краю. В 2019 году стал первым заместителем руководителя ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Имеет специальное звание полковник юстиции.

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