Ростов-на-Дону, , 14:31 — REGNUM В Ростовской области усилены меры профилактики по предотвращению завоза и распространения холеры. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

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В частности, утверждён план мероприятий по обеспечению санитарной охраны и оперативному реагированию и предупреждению заноса и распространения холеры на период до 2026 года. Также определены больницы, которые в случае необходимости задействуют под инфекционные госпитали в случае ухудшения ситуации по особо опасным инфекциям, в том числе холере.

В ходе учения с вводом условного больного в развёрнутых боксах на базе городской больницы № 1 и Донского инфекционного центра проведена оценка готовности госпитальной и лабораторной базы, отработан межведомственный алгоритм взаимодействия и схема оповещения. Совместно с Ростовским противочумным институтом проведена теоретическая и практическая подготовка медицинских работников.

ИА REGNUM сообщало, что власти Ростовской области развеяли появившиеся в различных мессенджерах слухи о том, что якобы в Ростове-на-Дону введён карантин из-за холеры, а воду пить нужно только кипяченную, так как фильтры якобы не помогают её очистить. В целом ситуация остаётся стабильной.

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