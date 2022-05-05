Подгорица, , 14:31 — REGNUM Почти 150 000 граждан Черногории имеют кредит в банках, а их общая задолженность составляет почти полтора миллиарда евро, свидетельствуют данные на конец марта 2022 года, которые были предоставлены Центральным банком Черногории. Долги граждан почти на шесть процентов выше, чем годом ранее.

Кредит 401(K) 2012

Согласно ежемесячным данным, представленным банками в Центральный банк Черногории в конце марта 2022 года, общая сумма кредитов составила 3,4 миллиарда евро, при этом кредиты включают валовые кредиты и дебиторскую задолженность за вычетом процентов и начислений.

Из них 1,49 миллиарда евро или 43,36 процента от общего объема кредитов приходится на кредитную задолженность физических лиц.

Только три процента физических лиц имеют просрочку платежей по кредитам более чем на 90 дней.