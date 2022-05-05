Пенза, 5 мая, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Группа «Би-2» сообщила об отмене её выступления в Пензе. Коллектив отправил зрителям соответствующее письмо 5 мая.

Schekinov Alexey Victorovich Группа «Би 2»

Члены группы не раскрыли причину, по которой выступление не состоится. Накануне СМИ писали о том, что пензенцы попросили губернатора Олега Мельниченко отменить концерт «Би-2», после чего глава региона поручил убрать все баннеры с анонсом мероприятия.

Ранее «Би-2» отменила свой концерт в Омске за 15 минут до его начала. Группа попросила организаторов площадки убрать баннер с Z-символикой, так как для шоу и световых эффектов необходимо завесить пространство вокруг сцены чёрной тканью, сделав «чёрный «кабинет». Однако администрация «СК Красная звезда» отказалась это делать и начала демонтаж декораций коллектива.