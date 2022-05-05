Рыбинск, Ярославская область, 5 мая, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Причиной пожара на ферме в Ярославской области, в котором сгорели 200 животных, могло стать короткое замыкание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

Телеканал Рыбинск-40 Пострадавший ангар

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что утром 5 мая в Рыбинском районе сгорел ангар площадью 800 квадратных метров. 200 животных, включая свиней, хорьков и коз, погибли.

Полностью потушен пожар был в 11:13, пожарные работали на месте три часа. Предварительную причину пожару в МЧС называют «электротехнической», скорее всего, речь идёт о коротком замыкании.