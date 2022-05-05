Грозный, 5 мая, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Очередная группа чеченских добровольцев отправилась на Украину для участия в спецоперации. Соответствующее видео в телеграм-канале 5 мая опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«На борьбу с нацистами выдвигаются тысячи воинов доброй воли, но стоит только заикнуться, их будет уже миллионы. Об этом я и утверждал всегда», — написал Кадыров.

В аэропорту группу добровольцев проводили председатель регионального парламента Магомед Даудов, вице-премьер Абузайд Висмурадов, министр внутренних дел по Чечне Руслан Алханов, мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.