* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 5 мая, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Объявление «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ид аль-Фитр не было всерьёз воспринято населением Афганистана. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ana.press Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

На фотографиях, опубликованных изданием, а также на фотографиях, поступивших в Afghanistan International, видно, что мечети в основном пусты в день, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили Ид аль-Фитр (1 мая). Небольшое количество верующих, в основном сами талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), совершают праздничный намаз.

Некоторые религиозные деятели, в том числе Хесамуддин Хуссам, бывший глава афганских улемов, назвали действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «незаконными» и «политической игрой на религиозных чувствах афганского народа». Однако почему талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом году нарушили традицию и объявили Ид аль-Фитр на день раньше, чем Саудовская Аравия, вопреки сложившейся в Афганистане тенденции?

Политизация Ид аль-Фитр

Хотя правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не обрело официального признания, движение придерживается традиционных взглядов на политическую систему и религиозные вопросы. Главное во взглядах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на политическую и религиозную власть — придать своему административному аппарату и политической системе хотя бы внешнюю легитимность.

В политическом плане «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотел бы иметь тесные связи со многими исламскими странами, особенно с Саудовской Аравией, как страной, пользующейся влиянием в исламском мире. Эта тесная связь была очень очевидна в первый период правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После взятия Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1996 году Саудовская Аравия первой признала правительство движения.

Однако в религиозном отношении талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают себя отличными от всех исламских стран. Движение считает себя правительством «Исламского Эмирата». Эта концепция имеет глубокую теологическую нагрузку и теоретически не ограничена рамками современного национального государства.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) называют своего лидера «Амир аль-Муминин», то есть главой всех мусульман мира. Религиозная подход талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к другим странам и даже религиозным организациям исламского мира, включая организации, базирующиеся в Саудовской Аравии и Египте, контрастирует с подходом движения к политической системе и философии создания «Исламского Эмирата».

Движение мечтает взять на себя ведущую религиозную роль во всём исламском мире. В идеале исламские страны, включая Саудовскую Аравию, должны следовать взглядам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С этой точки зрения независимость талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в религиозных делах имеет решающее значение для формирования правительства движения. Объявление даты Ид аль-Фитр является как религиозным, так и политическим вопросом. Для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) политическое измерение Ид аль-Фитр важнее, чем его религиозная сторона. Объявление даты Ид аль-Фитр имеет традиционный аспект и свидетельствует о самостоятельности действий группы по отношению к одному из религиозных полюсов исламского мира.

Хотя афганский народ не воспринял раннюю дату Ид аль-Фитр, некоторые группировки последовали ей. Группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовала 1 мая заявление, в котором объявила Ид аль-Фитр. Сообщения из районов, находящихся под контролем пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Вазиристане, указывают на то, что в этих районах проводились праздничные молитвы.

Хотя это и не кажется достаточно впечатляющим, это признак того, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создал себе запутанную и сложную систему видения религии. Нарушение группой религиозных традиций хоть и не имеет такого большого значения в восприятии народом, как кажется, но может стать проблемой на региональном и даже международном уровне из-за возможности восприятия группировками, имеющими радикальные и экстремистские взгляды, в целях обретения независимости от устоявшихся религиозных институтов.

Эта поставило «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в парадоксальную ситуацию. С одной стороны, он остро нуждается в легитимизации и налаживании отношений с исламскими странами, а с другой стороны, является источником вдохновения для группировок и сил, желающих насильственно изменить политические и религиозные системы в странах исламского мира.

До сих пор, помимо внутренних проблем, тесные связи «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с группировками, считающимися исламскими странами «террористическими», были серьёзным препятствием для взаимодействия движения с исламскими странами. И пока нет никаких признаков того, что эти отношения изменятся в ближайшем будущем.