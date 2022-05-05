Брюссель, 5 мая, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В настоящее время страны Европейского союза пока не обсуждают возможность отказа от российского природного газа. Об этом 5 мая заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции Cadena SER.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Как отметил Боррель, нефтяной рынок является глобальным, однако с газом есть другая проблема, так как он не является просто энергетическим продуктом и потому голубое топливо невозможно заменить в нефтехимической промышленности чем-либо другим.

При этом глава европейской дипломатии уточнил, что на данный момент вопрос о «закрытии газового крана с Россией пока не обсуждается».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запрос Генпрокуратуры России о поставщиках, отказывающихся снижать отпускные цены на товары в условиях укрепления рубля, не является проверкой бизнеса.