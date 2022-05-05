Москва,
5 мая 2022, 14:25 — REGNUM Министерство культуры должно сообщать согражданам не о возвращении российской собственности из-за рубежа, а о том, почему на первых ролях в области культуры в России оказалось так много анти-патриотов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 5 мая.
ГМИИ им. А. С. Пушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Как сообщалось ранее, министр культуры Ольга Любимова заявила, что
экспонаты из коллекции Морозовых вернулись из Франции в Россию и уже
доставлены в государственные музеи.
«Разве об этом, о возвращении картин, должна сегодня рассказывать нам министр культуры? Возвращение картин из-за рубежа — это дело МИДа и правоохранительных органов.
А министр культуры пусть расскажет нам, как так получилось, что у нас на первых ролях в области культуры оказалось так много анти-патриотов, почему Минкультуры их представляло к правительственным наградам, почему им выделяли народные деньги на их частные инициативы…
О многом мы ещё с Любимовой и Мединского спросим. А сказать им по этому поводу, как мы видим, нечего«, — отметил Михаил Демурин.