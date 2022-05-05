Москва, , 14:25 — REGNUM Министерство культуры должно сообщать согражданам не о возвращении российской собственности из-за рубежа, а о том, почему на первых ролях в области культуры в России оказалось так много анти-патриотов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 5 мая.

ГМИИ им. А. С. Пушкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, министр культуры Ольга Любимова заявила, что экспонаты из коллекции Морозовых вернулись из Франции в Россию и уже доставлены в государственные музеи.

« Разве об этом, о возвращении картин, должна сегодня рассказывать нам министр культуры? Возвращение картин из-за рубежа — это дело МИДа и правоохранительных органов.

А министр культуры пусть расскажет нам, как так получилось, что у нас на первых ролях в области культуры оказалось так много анти-патриотов, почему Минкультуры их представляло к правительственным наградам, почему им выделяли народные деньги на их частные инициативы…