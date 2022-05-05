Уфа, 5 мая, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Рабочего, которого засыпало грунтом в траншее, спасли в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочий

Сообщается, что днем 5 мая спасатели получили информацию о том, что на бульваре Тюлькина рабочего засыпало грунтом. Это произошло при проведении земляных работ: обвалилась стенка шестиметровой траншеи, где работал мужчина.

Прибыв на место происшествия, спасатели расчистили пространство около рабочего и помогли ему выбраться наружу.

«Мужчине очень повезло: проведя под землей порядка часа — его коллеги не сразу вызвали спасателей, пытались откопать самостоятельно, — он не получил серьезных травм», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что медики оказали пострадавшему жителю Уфы 1984 года рождения необходимую помощь. Он отказался от госпитализации. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.