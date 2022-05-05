Москва, 5 мая, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Объяснение непрерывному укреплению курса рубля простое: приток валюты в Россию пока сохраняется, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Klemenchukov Деньги

«Эмбарго на поставки российских энергоносителей в ЕС в полной мере будут реализованы только к концу 2022 года.

При этом импорт весной упал почти вдвое — традиционные каналы поставок импортных товаров из стран Запада почти полностью перекрыты. Плюс к этому, из-за острого кризиса потребление населения весной этого года сократилось на 10% за год.

Поэтому валюты в стране пока много, но ее покупателей мало, да и тратить доллары и евро не на что. Это и способствует укреплению рубля.

Кроме того, для нерезидентов ограничены многие биржевые операции. Они не могут продать свои рублевые активы, переводя деньги в валюту и вывести ее из РФ. Центробанк ограничил вывоз капитала из страны для физлиц суммой в $10 тыс. на срок с 9 марта до 9 сентября.

При этом экспортеров заставляют продавать валютную выручку. Наличную валюту нельзя купить на бирже и потом получить в кассе банка. Все эти факторы сейчас загнали курс рубля на уровни 2020 г.

В ближайшем месяце с рублем ничего радикально плохого случится не должно. Только Банк России своими действиями может ограничить его дальнейшее укрепление.

Ведь бюджет РФ на этот год сверстан в расчете на курс 72 руб. за доллар, а при курсе в 66 руб. за доллар денег в бюджете будет явно меньше.

По этой причине в мае стоит ждать постепенного снятия ряда регуляторных ограничений для остановки дальнейшего укрепления национальной валюты», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая на торгах Московской биржи, по данным на 10:11 по мск, курс доллара снизился до 66,251 рубля. Это произошло впервые с марта 2020 года.

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