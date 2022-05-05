Москва, 5 мая, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Министерство энергетики России предлагает разрешить экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) с удалённых северных месторождений. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Yamallng.ru СПГ-резервуары. Завод «Ямал СПГ»

В подготовленном министерством документе говорится об участках недр на севере Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Расположенные здесь месторождения значительно удалены от единой системы газоснабжения, поэтому монетизация газа с них экономически целесообразна только за счёт производства СПГ.

«Законопроектом предусмотрено предоставление исключительного права на экспорт СПГ пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67 градуса северной широты, в части газа природного в сжиженном состоянии, производимого из газа природного и (или) попутного нефтяного газа, добываемого на указанных участках недр», — указано в пояснительной записке.

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