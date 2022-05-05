Миасс, Челябинская область, , 14:22 — REGNUM Житель Миасса Челябинской области лишился более 700 тысяч рублей после общения по телефону с лицом, назвавшимся представителем компании оператора связи. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Установлено, что звонивший сообщил гражданину о якобы подключённой к его номеру платной услуге. и рассказал о том, что её можно отключить. Потерпевший попросил это сделать. Тогда неизвестный предупредил о том, что для этого потребуется назвать код, который придёт в смс-сообщении.

Гражданин сообщил неизвестному пришедший код. После этого разговор прекратился, а на абонентский номер стали приходить смс-сообщения о списании денег.

Полицейские призывают граждан быть бдительными и просят запомнить, что подобный код является подтверждением для входа в личный кабинет оператора связи. Получив его, злоумышленники могут сделать переадресацию телефонных звонков и смс-сообщений и получают возможность войти в личный кабинет банка и провести там нужные ему операции. Кроме того, абонентские номера граждан могут быть логинами для входа на разные порталы и коды, которые граждане передают мошенникам, открывают доступ к любому сервису.