Москва, 5 мая, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб «Динамо» продлил контракт с защитником Андреем Мироновым. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба команды.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Динамо Мск» Андрей Миронов

Отмечается, что новое соглашение клуба с 27-летним защитником рассчитано на два года.

Миронов играл в «Динамо» в 2012–2017 годах и вернулся в 2018-м. В составе команды он выиграл Кубок Гагарина в сезоне 2012/13. Он провёл 497 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых набрал 116 очков — 29 голов и 87 результативных передач.

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