Будапешт, 5 мая, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Россия сможет финансировать проект строительства второй очереди АЭС «Пакш» в Венгрии. Заверения в этом венгерская сторона получила от Росатома, сообщил 5 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Barna Rovács АЭС «Пакш». Венгрия

Заявлению Сийярто предшествовала встреча с главой Росатома Алексеем Лихачёвым в Стамбуле. По словам министра, венгерское управление по атомной энергии рассматривает запросы на разрешение строительства двух новых энергоблоков АЭС «Пакш». После выдачи лицензий строительство на станции может перейти на следующий этап.

«Руководство Росатома заверило Венгрию в том, что оно и впредь сможет реализовывать инвестиции [в проект «Пакш»] с технологической точки зрения», — приводит слова Сийярто агентство MTI.

Он добавил, что строительство двух новых блоков АЭС сделает энергоснабжение в стране более безопасным и предсказуемым.

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