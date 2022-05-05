Москва, , 14:21 — REGNUM Общество «Знание» запустило конкурс просветительских пьес, вдохновившись спектаклем про детский буллинг. Об этом 5 мая заявил генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Максим Древаль Общество «Знание»

«Есть один очень показательный интересный проект. Мы запустили конкурс просветительских пьес, лучшую из которых «Знание» поставит вместе с профессиональным режиссёром и, более того, поможет школьным и студенческим театральным коллективам реализовать их у себя», — заявил Древаль.

«Вы знаете, нас на этот проект вдохновила 17-летняя Лиза Кочеткова. Она поставила вместе с ребятами спектакль про детский буллинг. Глядя на этот спектакль, мы почувствовали и осознали, насколько даже непрофессиональные актёры, дети, смогли донести до всех, очень глубоко донести очень важную тему. И стало понятно, что в «Знании» точно должен появиться и такой формат», — указал он.