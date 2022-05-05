Москва, 5 мая, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Министерство обороны России 5 мая опубликовало фотографии работы расчётов самоходных артиллерийских установок «Малка».

Mil.ru САУ «Малка»

На кадрах, сделанных в ходе специальной военной операции России на Украине, расчёты САУ «Малка» поражают позиции противника. Артиллерийские установки 2С7М «Малка» отличаются большой мощностью. Калибр серийной пушки составляет 203 мм, удары могут наноситься на десятки километров.

«Расчёты самоходных артиллерийских установок «Малка» бьют по позициям противника», — подписали серию снимков в телеграм-канале Минобороны.