Волгоград, , 14:36 — REGNUM В Волгоградской области за последние сутки в ковид-госпитали направили 53 новых пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 мая в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 367 человек, скончались от осложнений три жителя.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

Всего в Волгоградской области коронавирус выявлен у 217 579 человек. Справились с заражением 208 517 жителей. В летальной статистике 6 859 записей.

По данным регионального оперштаба, в стационарах и амбулаторно проходят лечение 2 203 ковид-пациента.