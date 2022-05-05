Тирасполь, , 14:19 — REGNUM Жители Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) услышали 5 мая стрельбу в районе пропускного пункта «Кучугур» на приднестровско-молдавской границе. Об этом сообщает приднестровский телеканал ТСВ.

Приднестровье

«Источник в силовых ведомствах Приднестровья сообщил, что, действительно, беспорядочная стрельба происходила на территории Украины в районе села Павловка», — сообщили журналисты.

По предварительным данным, возле границы ПМР проходят учения сил ВСУ. Ранее в Киеве сообщили, что там расположены две бригады.

Стоит отметить, что представители украинских властей ранее неоднократно заявили, что в интересах Киева напасть на Приднестровье. Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив отметил, что так можно получить «обменный фонд» для переговоров Россией, но нападение на ПМР пока не согласовали с Кишинёвом.

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