Петрозаводск, 5 мая 2022, 14:27 — REGNUM В Республике Карелия простились с военнослужащим Александром Пришивалко, который погиб, защищая Донбасс, сообщил 5 мая глава региона Артур Парфенчиков.
Александр Пришивалко был уроженцем поселка Пуйкколы Республики Карелия.
«Служил по контракту, командовал зенитно-ракетным отделением. Погиб на Донбассе, исполняя воинский долг, — сообщил Парфенчиков. — Светлая память герою и искренние соболезнования его родным и близким».
Напомним, ранее власти Карелии сообщали о гибели нескольких военнослужащих в ходе специальной военной операции России на Украине.
При исполнении воинского долга погибли ефрейтор, старший разведчик-пулеметчик Павел Самохин, сержант, старший радист разведбатальона Роман Грудов, 21-летний военнослужащий Никита Ерошкин и 19-летний Кирилл Некрасов, 24-летний Егор Терзи, гвардии ефрейтор, гранатометчик Василий Дзекунов, гвардии младший сержант Андрей Гришин, старший матрос десантно-штурмового взвода Тимофей Петухов, механик-водитель артиллерийской батареи Дмитрий Ижековский.
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