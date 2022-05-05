Петрозаводск, 5 мая, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования родным военнослужащего Александра Пришивалко, который погиб, защищая Донбасс.

vk.com/aparfenchikov Командир зенитно-ракетного отделения Александр Пришивалко.

Александр Пришивалко был уроженцем поселка Пуйкколы Республики Карелия.

«Служил по контракту, командовал зенитно-ракетным отделением. Погиб на Донбассе, исполняя воинский долг, — сообщил Парфенчиков. — Светлая память герою и искренние соболезнования его родным и близким».

Напомним, ранее власти Карелии сообщали о гибели ряда военнослужащих в ходе специальной военной операции России на Украине.

При исполнении воинского долга погибли ефрейтор, старший разведчик-пулеметчик Павел Самохин, сержант, старший радист разведбатальона Роман Грудов, 21-летний военнослужащий Никита Ерошкин и 19-летний Кирилл Некрасов, 24-летний Егор Терзи, гвардии ефрейтор, гранатометчик Василий Дзекунов, гвардии младший сержант Андрей Гришин, старший матрос десантно-штурмового взвода Тимофей Петухов, механик-водитель артиллерийской батареи Дмитрий Ижековский.