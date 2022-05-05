Вологда, , 14:17 — REGNUM Из Вологды в Донбасс «Поездом помощи» отправили вагон пиломатериалов. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Вологодчины Олег Кувшинников.

Вагон из состава «Поезда помощи» Правительство Забайкалья

«В вологодском вагоне пиломатериалы — для восстановления домов, строительства детских площадок в независимых республиках. Северный лес в помощь соотечественникам», — написал глава региона.

Напомним, с инициативой подготовить и отправить гуманитарный «Поезд помощи» выступил Общероссийский народный фронт совместно с РЖД. Вагоны из регионов соберут в Москве, после чего состав уйдет в Ростовскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области собрали 30 тонн помощи жителям Донбасса.