Красноярск, , 14:15 — REGNUM В Мотыгинском районе Красноярского края возбуждены уголовные дела против должностных лиц администрации посёлка Раздолинска. Они подозреваются в злоупотреблении полномочиями и халатности при распоряжении муниципальным жильём. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 мая в Главном следственном управлении СКР по региону.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантами уголовных дел стали заместитель главы посёлка (ч. 3 ст. 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями») и бывший глава Раздолинска (ч. 1 ст. 293 УК РФ — «Халатность»).

Дело возбуждено на основании материалов, поступивших из краевой прокуратуры.

По версии следствия, в октябре 2021 года глава посёлка поручил своему заместителю при отсутствии законных оснований заключить договор социального найма жилого помещения со своим родственником. Затем родственник приватизировал квартиру, и она выбыла из муниципальной собственности.

В декабре 2021 года на бюджетные деньги, выделенные муниципальному образованию в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», глава посёлка приобрёл в муниципальную собственность незаконно отчуждённую квартиру у своего родственника по цене выше рыночной. В дальнейшем указанное жильё должны были предоставить жителям аварийных домов.

«В результате неправомерных действий должностных лиц муниципальному бюджету причинён ущерб на сумму более 3,8 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.

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