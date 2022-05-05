Таллин, 5 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гвоздики

Представители правоохранительных органов Эстонии посещают цветочные магазины в стране с вопросами, планируют ли те продавать красные гвоздики на 9 мая и будут ли перевязывать их георгиевскими ленточками. Об этом сообщил эстонский инфопортал objektiiv. ee.

Сообщается, что полицейские проводили с торговцами в цветочных магазинах «профилактические» беседы на тему запрета в Эстонии публичной демонстрации «символов российской агрессии». Исполнительный директор одного из эстонских цветочных магазинов направил премьер-министру Эстонии Кае Каллас письмо с вопросом, запрещены ли на 9 мая красные гвоздики.

Факт посещения представителями правоохранительных органов цветочных магазинов подтвердил глава Пыхьяской префектуры Йоозеп Каазик. Однако он заявил, что «полиция не запрещает никаких сортов цветов, и 9 мая можно почтить память погибших любыми цветами, но без военной символики».

В марте нынешнего года одно из крупнейших в Эстонии предприятий Nurmiko, занимающихся оптовой торговлей цветами, заявило, что в 2022 году не продаст к 9 мая ни одной красной гвоздики. Крупнейшее СМИ страны Postimees призвало приносить 9 мая к советским памятникам желто-голубые букеты.

В Эстонии зарегистрировано около 300 случаев использования «враждебной символики», было возбуждено 40 дел по проступкам. В основном речь шла о ношении георгиевской ленточки или рисовании буквы Z, например, на стенах.