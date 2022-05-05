Симферополь, 5 мая 2022, 14:13 — REGNUM Крымские проекты на общую сумму 40 млрд рублей находится на рассмотрении ПАО «Промсвязьбанка», сообщила 5 мая пресс-служба правительства Республики Крым по итогам встречи главы региона с делегацией ПСБ.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 5 мая, глава Крыма Сергей Аксёнов и председатель ПСБ подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и банком. Соглашение предусматривает взаимодействие в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития республики. Накануне, 4 мая, соглашение о сотрудничестве с ПСБ подписали власти Севастополя. По поручению президента РФ Владимира Путина, до 1 октября на полуострове должны заработать филиалы Промсвязьбанка.
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