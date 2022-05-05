Симферополь, , 14:13 — REGNUM Крымские проекты на общую сумму 40 млрд рублей находится на рассмотрении ПАО «Промсвязьбанка», сообщила 5 мая пресс-служба правительства Республики Крым по итогам встречи главы региона с делегацией ПСБ.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Уже сегодня на рассмотрении в ПСБ находятся проекты на сумму более 40 миллиардов рублей, и мы готовы оказывать всестороннюю поддержку населению и бизнесу региона», — приводит пресс-служба слова председателя банка Петра Фрадкова.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 5 мая, глава Крыма Сергей Аксёнов и председатель ПСБ подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и банком. Соглашение предусматривает взаимодействие в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития республики. Накануне, 4 мая, соглашение о сотрудничестве с ПСБ подписали власти Севастополя. По поручению президента РФ Владимира Путина, до 1 октября на полуострове должны заработать филиалы Промсвязьбанка.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Крыма и Промсвязьбанк договорились о сотрудничестве