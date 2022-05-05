Саратов, 5 мая, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Саратове 61-летнего мужчину признали виновным в убийстве сына. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

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Установлено, что днем 1 января 36-летний мужчина вместе с отцом находились в квартире дома по улице Батавина в Саратове, где употребляли спиртные напитки. Во время застолья между родственниками возник конфликт, в ходе которого отец вооружился кухонным ножом и ударил им сына в область живота. Мать пострадавшего, которая в это время находилась в квартире, незамедлительно вызвала бригаду медиков. Раненого госпитализировали, но травма оказалась несовместимой с жизнью. Мужчина скончался в тот же день.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате колото-резаного ранения живота.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Саратова за жестокую расправу над сожительницей приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

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