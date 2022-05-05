Чебоксары, , 14:12 — REGNUM В Чувашии снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом и увеличилось количество летальных исходов от ковида. Это следует из обновлённой статистики оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям на 5 мая, в Чувашии официально выявлено с начала пандемии 78 825 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 3 и 4 мая лабораторно подтверждено соответственно 40 и 39 случаев инфицирования.

Число вылечившихся от ковида достигло 72 916 человек, в целом доля выздоровевших составляет в Чувашии 92,5%. Как следует из статистики, 4 мая победили коронавирус и выписаны 68 пациентов.

Количество госпитализированных возросло: если 3 мая попали в ковид-больницы 19 больных, то 4 мая направлены на лечение в стационары 39 пациентов.

Жертв пандемии стало больше: 4 мая скончались от ковида пятеро больных, всего умерли 4616 пациентов с коронавирусом.