Москва, , 14:09 — REGNUM Индия и Китай, по оценкам ОПЕК, уже в 2025 году будут обеспечивать вдвоём более 30% мирового спроса на нефть, в том числе — только одна Индия обеспечит 7,3% мирового спроса, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Флаги России и Индии Mil.ru

«То есть эти две страны способны полностью заменить Европу для России, а одна Россия, в свою очередь, может легко обеспечить нефтью обоих своих партнёров по группе БРИКС, если полностью прекратит поставлять нефть в Европу.

Можно отметить, что ещё в 2012 году Россия экспортировала в ЕС почти 70% своего экспорта нефти, но к 2021 году доля экспорта российской нефти в ЕС сократилась до 47% за счёт замещения ЕС другими импортёрами.

В Китай Россия в 2021 году уже поставила 30% от совокупного экспорта нефти, что соответствовало около 550 тыс. баррелей в день, в то время как в Евросоюз Россия поставляла 2,2 млн баррелей в день.

А вот Индия в 2021 году импортировала небольшое количество нефти из России, около 45 тыс. баррелей в день. Потенциал роста экспорта российской нефти в Индию, таким образом, огромный.

Однако неудивительно, что Индия и Китай, учитывая геополитическую обстановку, будут покупать российскую нефть с дисконтом.

Но бюджет России балансируется уже при цене не ниже $42,3 за баррель, в то время как Индия готова приобретать баррель российской нефти в ценовом коридоре $60-70, то есть значительно выше уровня безубыточности.

Кроме того, Индия готова без проблем оплачивать российскую нефть в национальных валютах — в российских рублях либо индийских рупиях, и для России как экспортёра это будет страховка от возможной потери выручки от экспорта, номинированной в мировых резервных валютах.

Поэтому Россия, скорее всего, после блокировки почти половины золотовалютных резервов ЦБ РФ стала бы искать возможности заменить ЕС как весьма ненадёжного клиента более предсказуемыми импортёрами.

Неоднократно говорилось о том, что сокращение предложения нефти в Европе неизбежно приведёт к продолжению роста цен на нефть.

Также можно вспомнить предупреждение вице-премьера российского правительства Александра Новака о росте цен на нефть в случае эмбарго ЕС против российской нефти до $150-200 за баррель», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия хочет закупать российскую нефть по цене ниже $70 за баррель.

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