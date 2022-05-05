Барнаул, , 14:09 — REGNUM Информирование о распространении коронавируса в Алтайском крае вновь претерпело изменение: с 5 мая в оперштабе региона вновь стали указать число выздоровевших пациентов. Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (266 964 человек, + 83 за сутки), таковых уже 257 423 человек (+124 за сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Также известно, что за всё время в крае погибли 8 610 пациентов в коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля, общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек. При этом утверждается, что трое скончались за последние сутки.

Проходят лечение 931 (-44 за последние сутки). Число тестирований увеличилось с 1354 до 3945 (на 2591 больше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 797 (+3 за последние сутки) и 216 795 (+78 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных совалось прежним 70 (0 за сутки). Из них 31 подключен к аппарату ИВЛ (-1 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 40 724 зараженных коронавирусом среди детей (+9 за последние сутки).

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