Липецк, 5 мая, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 36 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

5 мая выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом — на два меньше, чем сутками ранее. Всего выявлено 149 тыс. 838 случаев заражения.

За весь период наблюдения 144 тыс. 784 человека выписаны после курса лечения, в том числе 153 — за последние сутки.

За весь период скончались 3717 человек. Подтверждено три новых летальных случая.