Гавана, 5 мая, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал визит на остров вице-президента Венесуэлы по вопросам коммуникации, культуры и туризма Фредди Саньеса своевременным и необходимым. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Presidencia El Salvador Мигель Диас-Канель

Отмечается, что Диас-Канель принял венесуэльского чиновника во Дворце революции в Гаване.

Сообщается, что в ходе встречи Саньес выразил благодарность Диас-Канелю за мужество и верность острова латиноамериканскому проекту.