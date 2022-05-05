Курган, 5 мая 2022, 14:06 — REGNUM В правительстве Курганской области сменился руководить департамента информационной и внутренней политики. Новым директором ведомства стал Тимофей Панченко, сообщает региональный оперативный штаб.
Отмечается, что политтехнолог Тимофей Панченко ранее возглавлял региональный Центром управления регионом.
Ранее занимавший данный пост Александр Тетерин покинул должность в связи с переходом на новое место работы. В своём личном телеграм-канале Тетерин пояснил, что его ждёт «новый вызов — реализация важного проекта». И он продолжит работу на Курганскую область.