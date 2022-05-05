Курган, 5 мая, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В правительстве Курганской области сменился руководить департамента информационной и внутренней политики. Новым директором ведомства стал Тимофей Панченко, сообщает региональный оперативный штаб.

Orenburg-gov.ru Назначение

Отмечается, что политтехнолог Тимофей Панченко ранее возглавлял региональный Центром управления регионом.

Ранее занимавший данный пост Александр Тетерин покинул должность в связи с переходом на новое место работы. В своём личном телеграм-канале Тетерин пояснил, что его ждёт «новый вызов — реализация важного проекта». И он продолжит работу на Курганскую область.