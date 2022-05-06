Санкт-Петербург, 6 мая 2022, 10:57 — REGNUM Первый миллион квадратных метров в новых частных жилых и садовых домах поставлен на учёт в Ленинградской области с начала 2022 года, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Ленинградской области.
По итогам апреля 2022 года, количество новых домов, поставленных на кадастровый учёт на участках, выделенных под ИЖС, увеличилось на 1,5 тыс. домов и составило 6,6 тыс. (4,7 тыс. в 2021 году). Их общая площадь составляет 868 тыс. кв. м. (710 тыс. в 2021 году).
Больше всего домов было введено в одном из самых крупных районов региона — Всеволожском (1,6 тыс. ИЖС). Второе место занял Ломоносовский район (1,3 тыс.), а третье — Выборгский район (740 домов).
Что касается садовых участков, то в апреле 2022 года их было учтено 374. Итого за четыре месяца 2022 года общее количество домов на садовых участках составило 1,5 тыс. (1,3 тыс. в 2021 году).
«Таким образом, за четыре месяца 2022 года в Ленинградской области поставлено на учет 8 169 домов ИЖС и жилых домов на садовых участках, а общая площадь уже составила 1 024 310 кв. м», — подытожили в пресс-службе управления.
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