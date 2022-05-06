Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM Первый миллион квадратных метров в новых частных жилых и садовых домах поставлен на учёт в Ленинградской области с начала 2022 года, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Ленинградской области.

Садовый домик bkhaera

По итогам апреля 2022 года, количество новых домов, поставленных на кадастровый учёт на участках, выделенных под ИЖС, увеличилось на 1,5 тыс. домов и составило 6,6 тыс. (4,7 тыс. в 2021 году). Их общая площадь составляет 868 тыс. кв. м. (710 тыс. в 2021 году).

Больше всего домов было введено в одном из самых крупных районов региона — Всеволожском (1,6 тыс. ИЖС). Второе место занял Ломоносовский район (1,3 тыс.), а третье — Выборгский район (740 домов).

Что касается садовых участков, то в апреле 2022 года их было учтено 374. Итого за четыре месяца 2022 года общее количество домов на садовых участках составило 1,5 тыс. (1,3 тыс. в 2021 году).

«Таким образом, за четыре месяца 2022 года в Ленинградской области поставлено на учет 8 169 домов ИЖС и жилых домов на садовых участках, а общая площадь уже составила 1 024 310 кв. м», — подытожили в пресс-службе управления.

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