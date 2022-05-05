* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 5 мая, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Официальные лица Узбекистана и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что сообщения о перестрелке на афганской границе, опубликованные в некоторых социальных сетях, являются слухами.

defense.gov Столкновения

По сообщению регионального представительства информационного агентства «Тасним», официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид после публикации сообщений в некоторых социальных сетях о конфликте на границе между Афганистаном и Узбекистаном подчеркнул, что такие новости являются слухами и не соответствуют действительности.

Также, в заявлении МИД Узбекистана говорится, что сообщения о столкновениях на границе с Афганистаном и гибели одного из пограничников не соответствуют действительности. Согласно заявлению, ситуация на границе с Афганистаном спокойная, охрана южных рубежей страны в норме.

МИД Узбекистана призвал СМИ соблюдать журналистскую этику и воздерживаться от публикации недостоверной и непроверенной информации.

Ранее некоторые СМИ сообщили в социальных сетях, что в афганском порту Хайратон на реке Амударья произошло столкновение сил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с узбекскими пограничниками.