Берлин, , 14:02 — REGNUM В конце текущей недели председатель немецкого бундестага Бербель Бас намерен приехать в Киев по приглашению председателя украинской Верховной рады Руслана Стефанчука. Об этом 5 мая сообщает агентство DPA.

Бундестаг

При этом, согласно протоколу, председатель парламента ФРГ является вторым по значимости в стране государственным постом после немецкого президента.

В то же время, в конце апреля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также собирался посетить Киев, однако его визит был отменен украинской стороной якобы из-за тесных связей немецкого лидера с Россией. Позднее по этой причине в Киев не поехал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон отправится в Берлин 9 мая, чтобы встретиться там с канцлером Германии Олафом Шольцем, что станет первой поездкой после переизбрания французского президента.