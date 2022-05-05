Джакарта, 5 мая, 2022, 14:02 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 250 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 5 мая в Индонезии выявлено 6 047 741 случай заражения коронавирусом.

За сутки от COVID-19 умерли 19 человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 340 жителей Индонезии.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 445 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 5 884 770 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли165 376 991 человек или 79,4% населения страны.

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