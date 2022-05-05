Уфа, 5 мая, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Процесс технического банкротства в отношении трех фирм уфимской группы компаний «Госстрой» (принадлежащих экс-депутату горсовета Уфы) для решения проблем дольщиков инициировало министерство строительства и архитектуры Башкирии. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба этого министерства.

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Сообщается, что речь идет о ООО «Госстрой-Стандарт» (должно было построить ЖК «Дом на Ленина»), компании «Герал» (выступала застройщиком ЖК «Белая река») и ООО «СУ-2 Госстрой» (выступало застройщиком ЖК «Эрмитаж Горсовет»).

«Мы попросили Федеральный Фонд развития территорий (до 2022 года Фонд защиты прав дольщиков) ввести в отношении компаний техническое банкротство. Собственники и учредители организаций отказываются подписывать соглашение с инвестором ГК «Садовое кольцо», достраивавшим объекты. При введении процедуры банкротства арбитражный управляющий сможет подписать эти документы, что позволит достроить жилые комплексы», — приводит пресс-служба слова заместителя министра строительства и архитектуры Башкирии Артема Ковшов.

Сообщается, что в марте текущего года компания «СК С. Г. П.», входящая в «Садовое кольцо», подписала контракт о завершении строительства трех вышеназванных проблемных объектов «Госстроя». Предприятие выступало в качестве инвестора и гаранта качества работ, при этом формальный статус застройщика сохранил за собой «Госстрой».

«Для реализации инвестиционного проекта «Садовое кольцо» за достройку проблемных ЖК получило компенсационные участки под собственные проекты», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в марте 2022 года руководство предприятия-инвестора заявило, что вынуждено прекратить работы, поскольку собственник-бывший депутат горсовета Уфы расторг контракты с застройщиком, при этом собственник заявлял, что не препятствует работе инвестора на объектах.

«На данный момент по обвинению в мошенничестве бывший депутат горсовета Уфы с 25 марта 2022 года и по сей день находится под арестом. Владельца ГК «Госстрой» обвиняют в выводе через подставные фирмы большей части привлеченных средств дольщиков для строительства ЖК «Московский», — сообщает пресс-служба.