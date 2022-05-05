Бухарест, , 14:01 — REGNUM Группа неизвестных лиц похитила со счетов одного из крупнейших банков Румынии более 70 млн леев ($16 млн), а также незаконно получила доступ к электронным базам данных клиентов. Об этом 5 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Как отметили представители Управления по борьбе с организованной преступностью Румынии (DIICOT), злоумышленникам удалось подделать подписи на финансовых документах и обеспечить предоставление кредитов «несуществующим» гражданам Румынии, Молдавии, Украины и Российской Федерации.

Кроме того, в рамках преступной схемы за деньги банка была осуществлена покупка акций ряда румынских предприятий.

Ведется следствие.