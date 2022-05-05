В Румынии неизвестные вывели со счетов банка $16 млн
Бухарест, 5 мая, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Группа неизвестных лиц похитила со счетов одного из крупнейших банков Румынии более 70 млн леев ($16 млн), а также незаконно получила доступ к электронным базам данных клиентов. Об этом 5 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.
Acf.ua
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Как отметили представители Управления по борьбе с организованной преступностью Румынии (DIICOT), злоумышленникам удалось подделать подписи на финансовых документах и обеспечить предоставление кредитов «несуществующим» гражданам Румынии, Молдавии, Украины и Российской Федерации.
Кроме того, в рамках преступной схемы за деньги банка была осуществлена покупка акций ряда румынских предприятий.
Ведется следствие.