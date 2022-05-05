Ярославль, , 14:12 — REGNUM В Ярославле городские власти отправили на доработку проект строительства бассейна, рядом с уже существующим спорткомплексом «Sport Line». Соответствующее постановление мэрии принято 4 мая.

ФОК «Sport Line» Yarnews.net

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что после проведения общественных обсуждений проект строительства бассейна рекомендовали доработать, увеличив количество мест для парковки. Жителям пообещали, что газоны и скверы затронуты не будут. При этом люди были против стройки в целом.

Отклоняющее постановление мэрии объясняет принятое решение наличием обоснованных возражений со стороны участников общественных обсуждений.

«Отклонить и направить на доработку проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Свердлова, просп. Толбухина, ул. Богдановича, просп. Ленина в Кировском районе города Ярославля, обществу с ограниченной ответственностью СК «Автомобилист» с учётом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений в части размещения парковочных мест к существующему зданию физкультурно-оздоровительного комплекса «Sport Line», формирования земельного участка у д. 49 по ул. Свердлова для размещения благоустройства, уменьшения срока строительства планируемого здания физкультурно-оздоровительного назначения», — сообщается в документе, который подписал заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Напомним, общественные обсуждения проходили с 17 февраля по 9 марта 2022 года. По итогам голосов сторонников стройки было учтено больше, с чем не согласились местные жители, направившие свои жалобы как мэру города Владимиру Волкову, так и главе региона Михаилу Евраеву.

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