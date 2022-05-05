Мэрия Ярославля отправила на доработку проект строительства бассейна
Ярославль, 5 мая, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Ярославле городские власти отправили на доработку проект строительства бассейна, рядом с уже существующим спорткомплексом «Sport Line». Соответствующее постановление мэрии принято 4 мая.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что после проведения общественных обсуждений проект строительства бассейна рекомендовали доработать, увеличив количество мест для парковки. Жителям пообещали, что газоны и скверы затронуты не будут. При этом люди были против стройки в целом.
Отклоняющее постановление мэрии объясняет принятое решение наличием обоснованных возражений со стороны участников общественных обсуждений.
Напомним, общественные обсуждения проходили с 17 февраля по 9 марта 2022 года. По итогам голосов сторонников стройки было учтено больше, с чем не согласились местные жители, направившие свои жалобы как мэру города Владимиру Волкову, так и главе региона Михаилу Евраеву.