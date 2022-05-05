Порт-о-Пренс, 5 мая, 2022, 14:00 — ИА Регнум. По меньшей мере 10 бензовозов были угнаны бандформированиями на Гаити после заправки на терминале Vareeux, который расположен в районе, контролируемом вооруженными бандами. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на Национальную ассоциацию дистрибьюторов нефтепродуктов.

Гаити

Инциденты произошли 3 и 4 мая, что помешало снабжению заправочных станций в столице и в северных департаментах страны.

Кроме того, несколько грузовиков оказались заблокированы из-за войны банд, бушующей с 24 апреля в южной части Порт-о-Пренса, в результате которой десятки людей погибли и получили ранения, а тысячи были вынуждены покинуть свои дома.

В октябре 2021 года аналогичные действия банд почти на месяц помешали распределению топлива, что привело к закрытию школ, магазинов, банков, больниц и помехам в работе общественного транспорта.