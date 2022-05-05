Кабул, 5 мая, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Силы Фронта национального сопротивления в Афганистане захватили десять кишлаков в уезде Варсадж провинции Тахар. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

Согласно источникам, эти кишлаки были захвачены после нападения сил фронта на контрольно-пропускные пункты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отступили, понеся потери.

Также сообщается, что линия соприкосновения между силами Фронта сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящее время проходит по кишлакам Банде-Барк и Ханака уезда Варсадж.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Тахар пока не дали каких-либо комментариев.